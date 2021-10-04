Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek törende 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını yarın saat 14.00’te yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile öğrenciler katılacak.
Törende, YÖK tarafından her yıl "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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