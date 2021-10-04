Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'den Umman'a başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, dün Umman'da etkili olan Şahin Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Umman'da etkili olan kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"3 Ekim 2021 tarihinden itibaren Umman Körfezi'nde etkili olan Şahin Kasırgası'nın Umman'da can kaybına ve maddi hasara yol açmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kasırgada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Umman Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Umman
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