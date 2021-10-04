Dışişleri Bakanlığı, Umman'da etkili olan kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"3 Ekim 2021 tarihinden itibaren Umman Körfezi'nde etkili olan Şahin Kasırgası'nın Umman'da can kaybına ve maddi hasara yol açmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kasırgada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Umman Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."