Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Pilot olarak belirlenen iller Sağlık Bakanlığına iletildi.

Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Okullarda PCR testi uygulaması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, PCR uygulaması yapılacak 10 pilot il belirledi. Uygulama, velilerin onayı alınarak yapılacak. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/PIadcWUU3r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2021

PCR testleri nasıl alınacak?

PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek.

Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.

“PCR testleri için burundan örnek alınmayacak”

Peki tes ağızdan mı yoksa burundan mı alınacak. Geçtiğimiz günlerde TRT Haber canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu soruya şöyle yanıt vermişti:

“Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu da zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesinde de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor.”

Bakan Koca veli onayına dikkati çekmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere yapılacak olan PCR testine açıklık getirmişti:

"Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır”