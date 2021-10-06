Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES başvuruları başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ÖSYM tarafından 21 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
2021-ALES/3 Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/xcrMIMiJNm pic.twitter.com/thy9hLIM2p— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 6, 2021
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