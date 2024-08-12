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Eğitim
AA 12.08.2024 12:18

ÖSYM'den bir ilk: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Kasım'da yapılacak.

ÖSYM'den bir ilk: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapılacak

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde "2024 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı" Ankara'da yapılacak.

İlk defa ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecek.

Başvurular 9-15 Ekim'de

Sınav başvuruları 9-15 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınavın geç başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

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