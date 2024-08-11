Az Bulutlu 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 11.08.2024 14:42

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
MEB'den yabancı ülke okullarıyla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
17:01
Bursa'da orman yangını
16:58
Erzurum'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı
16:37
Astronot Atasever: Mikro yer çekiminde iddialı deneyleri hayata geçireceğiz
16:23
Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Dedektör köpekler düzenli eğitimle her an göreve hazır
Dedektör köpekler düzenli eğitimle her an göreve hazır
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ