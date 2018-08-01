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ÖSYM başarı sıralamalarını açıkladı

ÖSYM, son üç yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını internet sitesinden açıkladı.

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ÖSYM başarı sıralamalarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlandı.

Adaylar, bu bilgilere "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulunduracaklar.

Kaynak: TRT Haber

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