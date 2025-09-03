Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 03.09.2025 14:29

Ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu soru dağılımı tabloları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılımı tablolarını yayımladı.

Ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu soru dağılımı tabloları yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'in Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre, ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak, konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılının dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak, temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde örnek oluşturması açısından "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına, "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
2025 YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak?
14:51
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
14:41
Kars'tan Edirne'ye "Terörsüz Türkiye" mektubu: 2 bin aileye ulaştı
14:38
Ukrayna: Rusya gece boyu İHA ve füzelerle 526 saldırı düzenledi
14:37
Türkiye'nin ihracatı, ağustosta 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti
14:32
İlk çeyrekte 2,8 milyon akıllı telefon sisteme kaydedildi
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ