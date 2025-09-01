Açık 29.9ºC Ankara
Eğitim
AA 01.09.2025 11:12

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yaz Kampları tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz Kampları'nın tamamlandığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yaz Kampları tamamlandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, farklı illerde gerçekleştirilen kamplarda 377 öğrenci, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin içinde yer aldığı yaz dönemi geçirdi.

Ankara'da 20-26 Temmuz'da düzenlenen Lisans Erkek Öğrenci Kampı, "Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz: Aile, Zaman ve Değer" temasıyla gerçekleştirildi. Kampa katılan 72 öğrenci akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle okuma, anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirdi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde 20-26 Temmuz'da gerçekleştirilen Lisans Kız Öğrenci Kampı da aynı temayla yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yaz Kampları tamamlandı

Kampta, burslu ve yurtlarda kalan 218 öğrenci, akademik, kültürel ve sosyal becerilerini geliştiren çeşitli etkinlikler ve seminerlere katıldı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 16 Haziran-25 Temmuz'da Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) Hazırlık ve üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik kampa 13 erkek öğrenci katıldı.

Sakarya'da 30 Haziran-26 Temmuz'da düzenlenen burslu kız öğrenci kampına ise 33 öğrenci katıldı.

İstanbul'da 17-22 Ağustos'ta TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) işbirliğiyle düzenlenen Lisansüstü Tematik Yaz Kampı da "İslam Geleneğinde İlim" temasıyla gerçekleştirildi.

Akademik seminerlerin yanı sıra kentteki önemli tarihi ve manevi mekanlara ziyaretin de gerçekleştirildiği kampa 41 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Eğitim Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı
