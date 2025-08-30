Deprem bölgesinden 504 öğrenci YKS’de başarıyla üniversiteye yerleşti

Deprem bölgelerine kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri'nin yalnızca gençlere ders çalışma ortamı sunmadığı, aynı zamanda onların geleceklerine açılan bir kapı olduğu belirtildi.

2024-2025 eğitim döneminde bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerden 504'ünün YKS'de başarı göstererek üniversiteye yerleştiği aktarılan açıklamada, öğrencilerin en çok tıp ve mühendislik fakültelerini tercih ettiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kurdukları kütüphanelerin çocukların yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz."