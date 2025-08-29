'Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikâyesi' kitabı yayında

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi topunu döken, kendi gemisini inşa eden, kendi İHA’sını, SİHA’sını, füzelerini, radar sistemlerini, uydusunu, yazılımını, mühimmatını geliştiren bir Türkiye hayaliyle yola çıktık. Bu hayal, bugün artık bir hakikattir. Yıllar önce başlattığımız Millî Teknoloji Hamlesi, sadece bir sanayi devrimi değil, aynı zamanda milletimizin öz güvenini ayağa kaldıran, geleceğe güvenle bakan nesillerin inşa edildiği bir istiklal ve istikbal seferberliğidir.” ifadelerini kullandı.

“Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikâyesi” kitabına erişmek için tıklayınız.