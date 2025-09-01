Açık 20ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 01.09.2025 02:31

Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk ders zili, bugün 'uyum haftası' kapsamında çalacak. Uyum haftasında öğrencilerin okula adapte olması amaçlanıyor.

Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve 1’inci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü.

Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik ‘Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu’, ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ‘Uyum Haftası Etkinlikleri’ ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise ‘Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri’ hazırlandı.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

