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Eğitim
TRT Haber 28.08.2023 05:41

Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor

İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrencilerin, okul kaygılarını gidermek için 4 Eylül Pazartesi günü 'Uyum Haftası' başlayacak. Öğrenciler, bir haftalık uyum süreciyle okullarına ve öğretmenlerine alışacak. Uzmanlar, uyum haftası öncesinde, 'Okulda eğleneceksin, çok mutlu olacaksın' gibi konuşmalar yapılmamasını öneriyor.

Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor

4 Eylül Pazartesi günü ders zili okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için çalacak. Onlar için uyum haftası başlayacak.

Uzmanlar, uyum haftası öncesinde öğrencilerle yapılan konuşmalara dikkat edilmesini öneriyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Yasemin Başlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Okul zorunlu bir eğitim, bunu çok süslemek doğru değil. 'Artık yaşın geldi, senin yaşındaki her akranın gibi eğitim öğretime başlıyorsun' gibi net ve kısa çocuk ne soruyorsa ona uygun cevaplar verilmeli. 'Orada çok mutlu olacaksın, eğleneceksin' gibi büyük beklentilere sokmak çok doğru değil."

"Okul tanıtılabilir, uyku düzeni sağlanmalı"

Uyum haftası başlamadan önce kayıt yaptırılan okul gezilebilir. Bu durum, uyum haftasında yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilir.

Uyum haftası başlamadan önce uyku saatleri düzene sokulmalı.

Uyum sürecinde aileler, okula başlamalarıyla ilgili kendi anılarını çocuklarıyla paylaşmalı. Bu konuşmalar çocuğun okula olan ilgisini artırıp motive edebilir.

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