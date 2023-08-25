KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

7 oturuma yaklaşık 2 milyon katılım

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını vurguladı.

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.