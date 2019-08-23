18 milyon öğrenci için yaz tatilinin sonu geldi, 9 Eylül'de ders başı yapacaklar. Öğretmenler için ise süreç 2 Eylül'de başlıyor. Binlerce öğretmen, genel hazırlık ve seminer çalışmalarına katılacak.

Etkinlikler düzenlenecek

5-6 Eylül'de ise uyum programına alınan öğrenciler okulları dolduracak.

İlk, orta ve liselerin 1'inci sınıfları ile anaokulu öğrencileri okullarına alışma programına katılacak.

Okul öncesi ve ilk kez okula başlayacak öğrenciler için yeni ortamla tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede özellikle öğrencilerimizin başladığı okulu, okulun çevresini, okula güvenli gidiş gelişi, okuldaki arkadaşlarıyla ilişkilerini çok yönlü tanıyacakları bir dönem."

Ara tatil uygulaması ilk kez bu yıl yapılacak

5'inci sınıf ve 9'uncu sınıf öğrencilerine sadece okul tanıtımı yapılmayacak. Ders müfredatlarına yönelik bilgilendirme de yapılacak.

Bu eğitim öğretim yılında ilk kez ara tatil uygulaması da gerçekleştirilecek..

18-22 Kasım'da ilk ara, 20-31 Ocakta ise yarı yıl tatili olacak. 06-10 Nisan 2020'de ise ikinci kez eğitime ara verilecek, 19 Haziran'da ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Görüntü: Musa Toprak