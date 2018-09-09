"Okula uyum eğitimi" yarın başlıyor

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

1, 5 ve 9. sınıf öğrencileri ise okula uyum haftası programı dahilinde yarın ders başı yapacak. Uyum haftasının amacı öğrencilerin kokul kaygısını azaltmak, alışma sürecini hızlandırmak ve öğrencilere okulu sevdirmek.

Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk, aile ve öğretmen tanışma programları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Öğrencilere; öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için daha rahat bir ortam oluşturulacak. Ayrıca okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

LGS 4. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, liseler için dördüncü nakil sonuçlarını da açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyonun üzerinde öğrenci, liseye yerleşti. Öğrencilerin 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i de sınavlı okullara kayıt hakkı kazandı.

Sınavla yerleşilen Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve Anadolu İmam Hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Sınavla ya da yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler de, 14 Eylül'e kadar öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

İl ve ilçelerdeki komisyonlar, bu öğrencileri boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirecek.

Adaylar, nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Kaynak: TRT Haber