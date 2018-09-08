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Okula uyum haftası başlıyor

2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için okula uyum haftası 10 Eylül’de başlıyor.

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Okula uyum haftası başlıyor

Milyonlarca öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında 17 Eylül’de ders başı yapacak.

Okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için uyum haftası kapsamında ilk ders zili ise 10 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Okula uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanıyor.

Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla "çocuk-aile-öğretmen tanışma programları", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

10 Eylül’de başlayacak Uyum Haftası, 15 Eylül’de sona erecek.

Kaynak: AA

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