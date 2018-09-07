"18 milyon talebemiz güvenli yaşam kültürünü edinecek"

Kerem Kınık, Türk Kızılayı Eskişehir Hasırca Kampı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kızılaycılığın en temel vazifesinin topluma dayanıklılık ve esneklik kazandırmak olduğunu ifade ederek, 7'den 70'e yaşayan herkes için büyük bir güvenli yaşam seferberliğine başladıklarını söyledi.

Güvenli yaşam seferberliğinde, herkesin bu güvenli yaşam kültürüne erişmesi için çok geniş çaplı plan yaptıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Bunun merkezi Milli Eğitim Bakanlığımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulumuz ile bir anlaşma imzaladık. Anaokulundan, lise son sınıfa kadar 18 milyon talebemiz, bu güvenli yaşam kültürünü edinecek müfredat ile eğitilecekler. Bu kültürle eğitim görecekleri müfredatlarının tamamını 'Braille alfabesi'yle de bastırıyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz de bunlardan istifade edecekler artık afetlere hazırlık, ilk yardım, sosyal dayanışma, olağanüstü durumlardan yere çökmeden başa çıkabilme konusunda inşallah toplumumuzda yaygın bir şekilde toplum tabanlı bir afet yönetim modeline hep beraber geçiyoruz."

"Gençliğin olmadığı yerde istikbal de istiklal de yoktur"

Kınık, gençliğin her toplumun en kıymetli serveti olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer gençliğe yatırım yaparsanız, önemserseniz onlara yol açar, hata yapmasına göz yumacak bir inisiyatif bırakırsanız geleceğiniz güçlü olur. Gençliğin olmadığı yerde istikbal de istiklal de yoktur. Dolayısıyla biz bu bilinçle Türk Kızılay gençliğinin bütün alanlarda yönetim ve karar süreçlerimize katılması için tüzük değişikliğinden, yönetim modeli değişikliğine kadar bir dizi tedbir aldık. Kızılay gençlik kamplarımız bir dünya markası. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Türk Kızılayı'nın ülkenin en önemli kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Türk Kızılay'ının sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk halkının yardım elini uzattığı bir kurum olduğunu anlatan Çakacak, şunları kaydetti:

"150 yıllık tecrübesi ve birikimiyle tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle dünyanın en uzak köşelerinde bir afet, acil durum olduğu zaman belki ilk saatlerde Türk Kızılay'ını AFAD'ı görürsünüz. Zorda kalan insanlara yardım etmek bizim hem inancımızın hem de kültürümüzün bize yüklediği bir misyondur. Bugün 3 milyonun üzerinde Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti sahip çıkıyorsa bu bizim inancımızdan ve geçmişimizden aldığımız kültür sayesindedir."

AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise Türk Kızılayı'nın dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştığını vurgulayarak, "Bugün tüm dünyada, başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olmak üzere bir afet, sıkıntı, mazlum, mağdur olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ve heyetiyle beraber Kızılay Başkanımız yeri geldiğinde o ekibin içinde yeri geldiğinde bizden önce orada. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA