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Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı kuruldu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı kuruldu.

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Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı kuruldu

Ankara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) başlatılan ve "Engelsiz Üniversiteler", "Engelsiz Erişim", "Engelsiz Eğitim" başlıklarıyla yürütülen çalışmalara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

"Engelsiz Eğitim" çalışmaları çerçevesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde "Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı" kuruldu.

Bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak kurulan anabilim dalına, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde öğrenci alınabilecek.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı içerisinde "Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları" ile "Türk İşaret Dili Doktora Programı" yer alıyor. Türk İşaret Dili'nin, YÖK 100-2000 Doktora Bursları Projesi kapsamına da alınarak, bu programa kayıt olanlara burs imkanı tanınacak.

Açıklamada, açılan yüksek lisans ve doktora programlarının, Türkiye'deki 3 milyona yakın işitme engelli vatandaşın farklı türdeki erişim haklarına yönelik çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dal, işaret dili, burs, ankara üniversitesi
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