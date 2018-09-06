Farklılıkların uyumunu göstermek için doğada eğitim verecekler

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Yücel Öksüz, projenin sığınmacı ve Samsunlu öğrencilerin gelişimi için önem taşıdığını söyledi.

Öksüz, projenin amacının doğayı ve sanatı referans alan bir bakış açısıyla 9-10 yaş grubundaki ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde farklılıkların değerine ilişkin farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Yücel Öksüz, amaçlarının doğanın bütün farklılıkları birleştiren, bir arada uyum içinde yaşamasına imkan veren kucaklayıcı gücünden hareketle, öğrencilere bireyler arasındaki farklılıkların doğal ve değerli olduğu anlayışını hissettirmek olduğunu vurguladı.

"Önemli bir noktaya temas etmeyi düşünüyoruz"

Samsun’da bulunan devlet okullarında öğrenim gören 9 ile 10 yaş arasındaki 12 geçici sığınmacı ve 12 Samsunlu öğrencinin projeye dahil edildiğini vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

''Çocukların farklılıklara ilişkin ön yargılarının yaşamlarının erken dönemlerinde oluştuğu ve bu etkilerin ilerleyen yıllarda kişinin kurduğu sosyal ilişkilerde son derece önemli izler bıraktığı bilinmektedir. Bu nedenle erken dönemlerde kazandırılacak olumlu bir farkındalığın, öğrencilerin farklılıklara karşı olumlu tutumlarını, sosyal uyumlarını artırıcı bir etkisinin olacağını düşünmekteyiz.

Komşu ülkelerdeki savaşlar nedeniyle ülkemizdeki sığınmacıların varlığı, çocukluk dönemindeki farklılık odaklı çalışmaları daha önemli hale getirmektedir. Bu noktada projenin hedef kitlesi ile mevcut farklılıkları doğada buluşturma yönüyle önemli bir noktaya temas etmeyi düşünüyoruz."

Çocukların farklılıklara ilişkin ön yargılarının yaşamlarının erken dönemlerinde oluştuğuna ve bu etkilerin ilerleyen yıllarda kişinin kurduğu sosyal ilişkilerde son derece önemli izler bıraktığına işaret eden Öksüz, ''24 öğrenci ile çalışılmasını, öğrencilerin yarısının yerel, diğer yarısının ise geçici sığınmacılardan oluşmasını hedefledik. Öğrencilere doğanın çeşitliliğini, çeşitlilikteki uyumunu yakından deneyimleme imkanı ile doğadaki farklılıkları yakından tanımalarını sağlayacak fen etkinliklerine, doğadaki armoniyi hissettirecek sanat etkinliklerine ve farklılıklar karşısında empati kurmayı sağlayacak psikolojik içerikli eğitim etkinlikleri gerçekleştireceğiz.'' diye konuştu.

Öksüz, projenin 10-12 Eylül'de 19 Mayıs ilçesindeki Sarıgazel Tabiat Parkı ile Kızılırmak Deltası içindeki subasar ormanlarda gerçekleştirileceğini, eğitimlere alanında uzman akademisyenin katılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA