ÖSYM'ye matematikçi Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Halis Aygün, matematikçi kimliği ve ÖSYM'deki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Dekan olarak görev yapıyordu

1968 yılında Giresun'da dünyaya gelen Aygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nü 1989'da bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdi.

Aygün, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede, doktorasını 1997'de İngiltere'de London City University'de tamamladı.

2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan olarak görev yapıyordu.

Kocaeli Üniversitesi'nde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğü'nü yürütüyordu.

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi var.

Prof. Dr. Aygün'ün matematik alanında yaptığı yayınlarına "Web of Science"ta 200'den fazla, "Google Scholar"da 800'den fazla atıfta bulunuluyor.

Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu'nda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görev aldı.

Kaynak: AA