Türkiye Bursları'na bu yıl 135 bini aşkın öğrenci başvurdu

YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin "Türkiye Bursları"nı ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik hedeflerini değerlendirdi.

Türkiye Bursları'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin YTB eliyle dünyadaki uluslararası öğrencilere sunduğu bir burs imkanı olduğunun altını çizen Eren, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde benzer burs imkanlarının olduğuna dikkati çekti.

Eren, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik bursların 1992 yılından itibaren verildiğini ancak 2012 yılından itibaren bursların "Türkiye Bursları" markası altında YTB tarafından yürütüldüğünü hatırlatttı.

150'den fazla ülkeden 135 bin başvuru yapıldı

Türkiye Bursları'na her geçen yıl artan bir ilginin olduğunu söyleyen Eren, "Burs programlarımız 2012 yılında 42 bin civarında başvuru almıştı. Bu sene başvurular 135 bini geçti." dedi.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmelerinin yanı sıra kendilerine lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimlerine göre aylık bursların verildiğini kaydeden Eren, ayrıca öğrencilerin barınma masraflarının karşılandığını, üniversite harçlarının ve sağlık sigortalarının ödendiğini anlattı.

Eren, "Dünyanın 150'den fazla ülkesinden 135 bin başvuru aldık bu sene. Türkiye Bursları kapsamında 2012'ten itibaren girip de bölümlerimizde okuyan ve mezun olan öğrenci sayısı 20 bini geçti. Aktif öğrenci sayımız ise 17 bin. İnşallah bu seneki alımlarla beraber öğrenci sayımızı 19 bin rakamına çıkaracağız." diye konuştu.

Hedef 2023'te 25 bin burslu öğrenci

Bu yıl başvurularda rekor sayıya ulaştıklarını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Malumunuz Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak da birtakım sıkıştırmalar yapılmaya çalışılıyor ülkemize. Operasyonları da açık bir şekilde hepimiz görüyoruz. Fakat bu burs programına yapılan 135 bin başvurudan şunu görüyoruz ki, dünyadaki uluslararası öğrenciler, Türkiye'deki eğitim seviyesini ve kalitesini bilen öğrenciler üniversiteyi burada okumak isteyen, yüksek lisans doktora yapmak isteyen öğrenciler Türkiye'ye olan teveccühlerini bırakmış değiller. Artarak devam eden bir teveccüh var."

Türkiye’de 130 bin uluslararası öğrenci var

Eren, Türkiye Bursları'nın, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararasılaşmasına da katkı sağladığını belirtti. Türkiye'deki mevcut uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 130 bin olduğunu söyleyen Eren, bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 15'ine YTB'nin burs verdiğinin altını çizdi.

Diğer uluslararası öğrencilerin ise Türkiye'deki eğitim kalitesini öğrenip kendi imkanlarıyla ya da belli ülkelerle eğitim alanında yapılan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'de okumaya geldiğini anlattı.

Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu bir hedef var. 2023 yılında 25 bin uluslararası burslu öğrenci diye. Biz bu sene inşallah bu sayıyı 19 bin'e çıkararak 2023'e kadar hedefi tutturacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Burslar ciddi bir değerlendirme sürecinden sonra veriliyor

Eren, Türkiye Bursları için YTB uzmanlarının ilgili ülkelere giderek öğrencilerle yüz yüze mülakat yaptıklarını ve öğrencileri titizlikle yürütülen bir sürecin ardından seçtiklerini belirtti.

Türkiye Burslarına yönelik büyük bir ilgi olduğunun altını çizen Eren, bursların dörtte birinin dezavantajlı ülkelerden başvuran öğrencilere verildiğini, burs alan öğrencilerin yaklaşık üçte birinin ise kendi ülkelerindeki eğitim sistemlerinde derece almış başarılı öğrenciler olduğunu vurguladı.

Eren, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seneden itibaren daha kaliteli öğrenciler getirmek için bursumuzu kademelendirmeyi düşünüyoruz. Zaten Türkiye Bursları dünyada tanınan bir marka. Onun biraz daha tanıtımına gayret göstereceğiz. Umarım ve ümit ediyorum ki Türkiye Bursları programları inşallah mezunlarıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut konuma, dış politikasına ve gönül coğrafyasına hizmet edecektir."

"Mezunlar Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyor"

Burs verilen öğrencilerle Türkiye'de okudukları süre içinde ilgilenen "Uluslararası Öğrenci Akademileri"nin olduğunu aktaran Eren, mezun olduklarında Türkiye ile bağlarının kopmaması için mezun dernekleri kurduklarını söyledi.

Sene sonuna kadar mezun derneklerinin sayısını 30'a çıkarmayı planladıklarını belirten Eren, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"1992 yılından beri Türkiye'de okuyup mezun olan, birçok ülkede siyasetçi, iş adamı, bürokrat, akademisyen veya toplumun farklı kesimlerinde öne çıkmış kanaat önderliği yapan insanlar var. Bu insanlar Türkiye'nin gönül elçileri. Türkiye Bursları programı sayesinde Türkiye'den mezun öğrencilerin dünyanın her ülkesinde Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapması için gayret ediyoruz. Umarım elimizden geleni yaparak bu hedefe ulaşırız."

Kaynak: AA