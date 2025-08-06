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Eğitim
AA 06.08.2025 17:33

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerin, hizmet puanları esas alınarak atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları gerçekleştirildi
[Fotoğraf: MEB]

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin paylaşımında; ailenin, insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını, taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Ayrılma işlemleri 7 Ağustos'tan itibaren yapılacak

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların, iller arası yer değiştirme başvurularının iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmelerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemlerinin yarın itibarıyla yapılabileceği ifade edildi.

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