LGS yerleştirmelerinde 3 lise şampiyonların gözdesi oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. 14-24 Temmuz'da yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'unu doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

Bu yıl, İstanbul Erkek Lisesi 150, Galatasaray Lisesi 100, Kabataş Erkek Lisesi ise İngilizce için 90, Almanca için 60 kontenjanının tamamını 500 tam puan alan lise öğrencileriyle doldurarak, en yüksek puanla öğrenci alan liseler oldu.

En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler sıralamasında, 495,35 puanla İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca bölümü ikinci olurken, Ankara Fen Lisesi 494,50 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir Atatürk Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Almanca bölümü, İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce bölümü ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi ise 493,96 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

Beşinci sırada 493,80 puanla Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, altıncı sırada 489,38 puanla Tofaş Fen Lisesi, yedinci sırada 489,01 puanla Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce bölümü ile Pursaklar Fen Lisesi, sekizinci sırada 487,92 puanla Çapa Fen Lisesi, dokuzuncu sırada 487,76 puanla Haydarpaşa Lisesi, onuncu sırada ise 486,22 puanla Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi yer aldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri

Özel program ve proje uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri arasında, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı 480,24 taban puanla ilk sıraya yerleşti.

İkinci sırada 473,59 puanla Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siber Güvenlik alanı yer alırken, bunu 470,56 puanla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 468,10 puanla Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri ve 465,94 puanla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanları izledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde tercih edilen ilk 20 alandan 4'ü Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 3'ü Havacılık ve Uzay Teknolojisi, 2'si Bilişim Teknolojileri, 2'si Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, 2'si Makine ve Tasarım Teknolojisi, 2'si Uçak Bakım, 1'i Yapay Zeka, 1'i Siber Güvenlik, 1'i Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, 1'i Ulaştırma Hizmetleri ve 1'i Radyo-Televizyon oldu.

"Okulumuza yerleşen öğrencileri biz kazandık"

Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürü Dr. Muharrem Bayrak, yaptığı açıklamada, ekonomiden siyasete birçok farklı alanda Türkiye'yi temsil eden mezunlara sahip köklü bir okul olarak, okul başarısının yükselmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Hem İngilizce hem de Almanca bölümlerin kontenjanlarını 500 tam puanla kapattıklarını belirten Bayrak, bu başarının, okullarında verilen çok yönlü eğitim sayesinde elde edildiğini, yürütülen olimpiyat çalışmaları, sosyal kulüp çalışmaları, uluslararası programlar ve çeşitli projelerle öğrencileri hayata hazırladıklarını ifade etti.

Bayrak, Kabataş Erkek Lisesine yerleşen öğrencilere başarılar dileyerek, "Biz Kabataş'a yerleşen öğrencilere 'Kabataş'ı kazandı' gözüyle bakmıyoruz. Kabataş Erkek Lisesine yerleşen öğrencileri biz kazandık. Çünkü onlar ülkemizin geleceği ve medarıiftiharımız. Biz onlara kazanılmış gözüyle bakıyor, YKS'de de çok güzel başarılarla öncelikle ülkemize, arzu ederlerse dünyanın herhangi bir yerine yerleşebilecekleri eğitimi sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ise "Biz hem akademik hem de sosyal alanlarda başarılı, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kadar kabiliyetli ve zeki çocukların okulumuzu tercih etmeleri bütün Galatasaraylılar için ayrı bir onur ve gurur" diye konuştu.