LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebiliyor.

Yerleştirmeye esas nakil süreci de başladı. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak.

Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek.

15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak. Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak.

Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.