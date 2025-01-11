Öğrenciler cuma günü karne alıp yarıyıl tatiline başlayacak

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapıldı.

18 Kasım'da yeniden ders başı yapan öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.