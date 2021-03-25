Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan 2021'de yapılacak sınav için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Etiketler: Sınav Takvimi Milli Savunma Bakanlığı
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