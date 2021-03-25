Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için 25-26 Mart'ta ilçemiz genelinde her türlü ve derecedeki eğitim kurumlarının 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bu arada ilçede yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesindeki Kızıldağ Geçidi'nde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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