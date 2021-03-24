Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında belirlenen 1000 meslek lisesinde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Proje ile okulların eğitim öğretim ortamının iyileştirilmesi, hem görevli yönetici ve çalışanların hem de öğrencilerin kişisel gelişim ve temel becerilerinin desteklenmesi ve son olarak öğrenci velilerinin gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Salgın döneminde aktif rol oynadılar

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasındaki meslek liseleri, salgın döneminde maskeden dezenfektana, siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan ürünleri üretti.

“Artan kalite ile okullar arası başarı farkı azalacak”

İstanbul’daki 127 meslek lisesinde sürdürülen dönüşüm çalışmalarının bir yılda tamamlanması bekleniyor.

Okulların seçiminde öğrencilerin devamsızlık durumları, akademik başarısı, sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ve örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı gibi kıstasların göz önüne alındığını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin önemine vurgu yaptı:

“Proje kapsamındaki okullarımızı çok boyutlu şekilde destekliyoruz. Proje sonunda bu okullarımızda ciddi iyileşme sağlayacağımıza inancımız tam. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde bunu görüyorum. Umuyorum ki böylece mesleki eğitimin kalitesini tüm okullarımızda artıracağız. Zaten mesleki eğitimde kalitenin artması dolaylı olarak eğitim sistemimizdeki okullar arası başarı farkının azaltılmasına da katkıda bulunacak.”

Okullara birçok alanda eğitimler veriliyor

Proje kapsamında öğrencilere 97 bin 11 konu tarama testi gönderildi. 14 bin 900 öğretmene ölçme değerlendirme teknikleri alanında eğitim verildi. Okuma kültürü kazanımı açısından önemli olan Z kütüphaneler kurulmaya başladı.

Aynı zamanda afet eğitimleri, ileri sürüş teknikleri ve güvenli trafik eğitimleri, destek patent ile sınai haklar üzerine iş birlikleriyle okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin kişisel gelişimleri için birçok uygulama hayata geçirildi.

Okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), Halk Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ile eşleştirildi ve ortak çalışmalara başladı.

Özel eğitim sınıfı bulunan okullarda bu sınıflarda derse giren 400 öğretmene eğitim verildi.

3 bin öğrenciye, "Öfkemi Yönetiyorum-Motivasyon-Okula Uyum" seminerleri ile ulaşıldı.