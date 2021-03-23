Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğinde kurulan ve 23 Mart 2020'de yayın hayatına başlayan TRT EBA TV, birinci yılını kutladı. Uzaktan eğitimin omurgasını oluşturan EBA TV'nin 13 stüdyosundan 4'ü, Adile Sultan Kasrı'nda yer alıyor.

Türk sinemasının klasiklerinden olan Hababam Sınıfı filmlerine ev sahipliği yapan kasır, uzaktan eğitime başlanmasının ardından adeta bir eğitim yuvasına dönüştü.

EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nda çekildi

Usta oyuncu Münir Özkul'un Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği Mahmut Hoca karakterinin "Okul dört tarafı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir, okul her yerdir" repliği, EBA TV İlkokul çekimlerinin yapıldığı kasırda hayat buldu.

Kasrın içine kurulan 4 stüdyoda 1 yıl boyunca çekilen 1600'ü aşkın ders videosu ile ders dışı etkinlik videoları, milyonlarca öğrenciye ulaştı.

Kasırda yapılan çekimler milyonlarca ilkokul öğrencisine ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daire Başkanı Ayhan Korkmaz, "İstanbul'da çekimlerimiz bir yıldan beri devam ediyor. Bu süreçte 1600'ün üzerinde ilkokul öğrencileri için ders çekimi yaptık. Etkinlikleri de kattığımızda çok daha fazlası. Bunların birçoğu bu binanın içinde oldu” dedi.

"Yaptığımız iş de tarihi..."

Çekimleri yaparken Adile Sultan Kasrı'nın ambiyansını hissettiklerini ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Burası eğitimle hemhal olmuş bir bina. Nasıl burası tarihi bir binaysa yaptığımız işin de tarihi bir iş olduğunu, vereceğimiz her mesajın da ülkenin geleceği için güzelliklere vesile olacağını biliyoruz. Gerçekten bu bina öğretmenlere heyecan duygusu veriyor ve onların daha coşkulu olmasını sağlıyor. Sorumluluğumuzun daha çok farkında oluyoruz."

Kuruluşunun üzerinden bir yıl geçen TRT EBA TV, önümüzdeki dönemde yayın hayatına devam edecek.