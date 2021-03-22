Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de iki okulda, koronavirüs vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitime 14 gün süreyle ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi.
Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
Son Haberler
- 22:47
- 22:26
- 22:13
- 22:11
- 21:43
Sıradaki Haber
MEB'den 7'den 70'e herkese dijital eğitim platformu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz