Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları tamamlandı
2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı birinci dönem sınavları yapıldı.
2021-TUS 1. dönem saat 10.15'te, 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te başladı.
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
ÖSYM, sınavlarda koronavirüs salgınına karşı tedbir aldı.
Etiketler: ÖSYM
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