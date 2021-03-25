Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin açıklama yaptı.

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır"

Koronavirüs vakalarının artmasıyla yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararları açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini duyurdu.

Liselerde de yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldı. Böylece, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.

Hibrit eğitim modeli nedir?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.