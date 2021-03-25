“Staj Seferberliği” programı, coğrafya ve üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ildeki tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlıyor.

22 Şubat-22 Mart tarihlerinde 135 bin 374 öğrencinin başvuruda bulunduğu programa, 439'u özel sektör ve 1856'sı kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 295 işveren katıldı.

Değerlendirmede sınav performansına bakılmadı

İnternet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirmelerinde sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, başvurunun yapıldığı güne kadar sergilenen performans ve elde edilen başarılar göz önünde bulunduruldu.

Program, öğrencileri staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan çıkardı ve staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesini sağladı.

Adaylar teklifleri değerlendirerek seçim yapacak

Başvuru yapan adaylar, belge kontrolü ve değerleme sürecinin ardından, stajyer havuzuna aktarılacak.

Bu süreç tamamlandıktan sonra işverenler stajyer havuzuna erişecek ve adayların kişisel verilerini görmeden sadece yetkinliklerini dikkate alarak staj tekliflerini sunacak.

Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercihi ederek kısa dönem stajlarına başlayabilecek.

Seçilen adayların sigortaları yapılacak, ücretleri ödenecek

Üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde ise "Staj Seferbirliği" Programı kapsamında uzun dönemli staj yapma imkanı da sağlanacak.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.