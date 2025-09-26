"Mobil Gazetecilik Atölyesi" Antalya'da

TRT’nin insan merkezli habercilik ve yayıncılık anlayışının ötesine geçerek küresel insani sorunların çözüme ulaştırılması ve ortak yaşam kültürünün geliştirilmesi noktasında sürdürülen sosyal farkındalık projelerinden biri olan Gençler İçin Gazetecilik (Journalism for Juniors – J4J) projesi kapsamında 2017 yılından beri gençlere yönelik Mobil Gazetecilik Atölyeleri düzenleniyor.

Gençler İçin Gazetecilik projesinin temel hedefi, gençlerin dünyada somut bir değişim yaratma yeteneklerini fark ederek dijital medyanın gücünü, evrensel bir insani değer oluşturmak ve tüm dünya vatandaşlarını içine alan toplumsal bir bilinç yaratmak üzere kullanmalarına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda “Herkesin bir hikâyesi var ve herkes hikâyesini anlatabilmeli.” felsefesini benimseyen TRT Gençler İçin Gazetecilik projesi genç bireylerin, haberin sadece nesnesi değil öznesi de olmaları; sadece kendilerinin değil sesini duyuramayanların da sesi olmaları konusunda bireysel farkındalık yönetiminin geliştirilmesine odaklanıyor.

TRT’nin gönüllü ve tecrübeli gazetecilerinden oluşan Gençler İçin Gazetecilik ekibi gerçekleştirilen atölyelerde, gençlere; gazeteciliğe giriş temel konularının yanı sıra, yazılı-sözlü hikâye anlatımı; telefon, tablet gibi mobil araçlarla video çekim ve düzenleme tekniklerini öğreterek genç bireylerin hikâye anlatıcılığını geliştirmeyi ve ürettikleri hikâyeleri dijital platformlar üzerinden tüm dünyaya duyurmalarını teşvik etmektedir. Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 87 Mobil Gazetecilik Atölyesi ile dezavantajlı konumda olanlar başta olmak üzere, farklı sosyal gruplardan ve coğrafi bölgelerden 4500’den fazla öğrenciye ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Suriye, Afganistan ve Irak gibi iç çatışmaların yaşandığı bölgelerde, zor şartlar altında eğitimlerine devam eden gençlere ulaşan TRT Gençler İçin Gazetecilik (J4J) ekibi, 2025 yılında da mobil gazetecilik eğitimlerine hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda, Antalya'da gerçekleştirilecek iki ayrı eğitim programı ile 200'den fazla uluslararası öğrenciyle bir araya gelinerek Mobil Gazetecilik Atölyesi düzenlenecek.

Farklı coğrafyalardan gençleri bir araya getiren J4J, dijital medya okuryazarlığını artırmayı ve gençlerin kendi hikâyelerini anlatabilmeleri için onlara gerekli araçları kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası bir proje olan Gençler İçin Gazetecilik (J4J), bu eğitimlerle küresel ölçekte daha fazla gence ulaşmayı sürdürüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle 8-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek bu eğitimlerde, TRT’nin deneyimli gazetecileri öğrencilerle buluşacak. Proje sayesinde katılımcılara, yeni nesil mobil gazetecilik alanında farklı bakış açıları kazandırılması hedefleniyor.

Dünyada ilk kez uluslararası bir medya ağı tarafından başlatılan, çalışanlarının da gönüllü olarak yer aldığı sosyal farkındalık projeleri yürüten TRT; gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan girişimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

