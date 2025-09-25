Açık 21.9ºC Ankara
Eğitim
AA 25.09.2025 09:40

MEBİ bireysel öğrenme platformuna "sesli özet" özelliği eklendi

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak için hayata geçirilen MEBİ bireysel öğrenme platformuna sesli özet özelliği eklendi.

MEBİ bireysel öğrenme platformuna "sesli özet" özelliği eklendi
[Fotoğraf: MEB]

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen MEBİ platformunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü'ne eklenen sesli özetler sayesinde çoklu duyusal öğrenme imkanı sağlanıyor.

Sesli özetler, YKS Hazırlık Modülü'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) kapsamındaki tüm derslerin konularına entegre edildi.

Karşılıklı sohbet şeklinde sunulan konu anlatımları ve yazılı özetlerle, işitsel destek sayesinde çoklu duyusal öğrenme fırsatı sağlandı.

Sesli özetler, görme engelli kullanıcıların platformdan daha kolay yararlanmasına da olanak tanıyor. Arka planda çalışma özelliğiyle de öğrencilerin istedikleri yerde konuları tekrar edebilmesi, öğrenme süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve zamanın etkin kullanımı mümkün kılındı.

Milli Eğitim Bakanlığı
