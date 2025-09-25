Açık 28.1ºC Ankara
Eğitim
AA 25.09.2025 14:42

2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden veya Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçları doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

