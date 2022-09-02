Uyum sürecinin başında, ülke genelinde sınıf öğretmenleri, veliler ile okula uyum bilgilendirme toplantıları düzenleyecek ve velilerin bir gün boyunca çocuklarıyla okulun iç ve dış mekanlarını birlikte tanımaları sağlanacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5-9 Eylül'de düzenlenecek.

Yeni uygulama 5 Eylül'de

Bakanlık bu yıl ilk defa uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül'de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde aileler günü, zamanı ve içeriği hakkında bilgilendirilecek. Bu süreçte, rehber öğretmeni ve okul yönetimi de sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde olacak.

Öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.

Veliler okullara davet ediliyor

Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Velilere uyum eğitimi uyarıları

Bakanlık, okula uyum sürecinin detaylarıyla anlatıldığı "okula uyum rehberleri" hazırladı. Rehberde velilere yönelik uyum sürecini zorlaştıracak durumlar şöyle sıralandı:

"Ailenin çocukla birlikte sınıfa girmesi, çocuğun ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmesi, okulda vedalaşma sürecinin çok uzun veya çok kısa tutulması, çocuğu okula bırakan ailenin çocuktan bir türlü ayrılmak istememesi, çocuğun öğretmen ve okul ile korkutulması, velinin çocuğa 'okulda sıkıldın mı, korktun mu?' gibi olumsuz ifadeler kullanarak sorular sorması, çocuğun okula alışması ile ilgili kaygılarının aile tarafından çok fazla dile getirilmesi, çocuğun okulda geçireceği saatler için aile bireylerinin çocuğun yanında planlamalar yapması, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesi ile ilgili tutarsız davranışlar sergilemesi."

Dijital eğitim kaynakları erişimde

Öte yandan, uyum sürecinin başlatılması dolayısıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan dijital kaynaklara, "https://tegmmateryal.eba.gov.tr/", "https://www.eba.gov.tr/", "https://matematik.eba.gov.tr/" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.