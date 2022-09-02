Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ağustos'ta uygulanan ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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