Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter hesabından önemli bir açıklama yayımladı.

"Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."