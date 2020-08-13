Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığından, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin uyarı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter hesabından önemli bir açıklama yayımladı.
"Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."
Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/sFEpsE1JkZ— MEB (@tcmeb) August 13, 2020
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