Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

KPSS-2020/2 ne zaman yapılacak?

KPSS-2020/2 için ise kurumların talepleri 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirilecek. Adayların tercih işlemleri 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.