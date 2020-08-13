KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.
23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.
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