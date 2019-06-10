Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav yaptı. 24 Haziran'da açıklanacak sınavın sonunda ise adrese dayalı yerleştirme yapılacak.

Adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat veya müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, bu liseler için de başvuru yapabilecek.

Bugün başlatılacak başvurularda, öğrencilerin LGS puanına bakılmadan sadece özel yetenek ve okul başarı puanı dikkate alınacak.

Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.

Kaynak: AA