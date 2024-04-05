Milli Eğitim Bakanı Tekin'den bayram ve ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle birleşen bir haftalık ara tatilin bugün başladığını anımsattı.

Öğrencilerden, tatilde kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamalarını isteyen Tekin, "Bir huzur atmosferi olan bayramı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu kısa arada ilginiz dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehrinizi tanıyarak geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencileri tatil dönüşü okullarda büyük bir heyecanla bekliyor olacaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşlarım, yoğun bir zaman aralığını geride bıraktık. Ülkemizin maarif yolculuğunda en etkin gücümüz sizlersiniz. Yolumuzu aydınlatan fikirleriniz ve önerilerinizle ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Eğitim ailemize iyi tatiller diyorum."