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Eğitim
AA 05.04.2024 12:41

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den bayram ve ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin "bir huzur atmosferi olan bayramı aileleri, arkadaşları ve yakın çevreleriyle en iyi şekilde değerlendirmelerini, bu kısa arayı ilgileri dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehirlerini tanıyarak geçirmelerini" diledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den bayram ve ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle birleşen bir haftalık ara tatilin bugün başladığını anımsattı.

Öğrencilerden, tatilde kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamalarını isteyen Tekin, "Bir huzur atmosferi olan bayramı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu kısa arada ilginiz dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehrinizi tanıyarak geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor

Öğrencileri tatil dönüşü okullarda büyük bir heyecanla bekliyor olacaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşlarım, yoğun bir zaman aralığını geride bıraktık. Ülkemizin maarif yolculuğunda en etkin gücümüz sizlersiniz. Yolumuzu aydınlatan fikirleriniz ve önerilerinizle ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Eğitim ailemize iyi tatiller diyorum."

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