Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Gezici Öğretmen Projesi' kapsamında, Erzurum'un 6 ilçesinde görevli öğretmenler, taşımalı eğitim kapsamında olmayan okul öncesi öğrencilerinin köylerine gidiyor.

Öğretmenler, belediyeler tarafından köylere yapılan millet konaklarındaki sobayı yakıp öğrenciler için sıcak ortam oluşturuyor.

Yanlarında götürdükleri materyallerle öğrencilerle oyun oynayıp, resim çizen ve projektörle çizgi film izleten öğretmenler, dolu dolu geçen 5 saatin ardından cep telefonuyla öğrenci velilerini arayıp çocuklarını teslim almalarını sağlıyor.

Öğretmenler, sınıf olarak kullandıkları millet konağını toparlayıp kendilerine tahsis edilen araçlarla şehre geri dönüyor.

Uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişimi artırma çalışmalarında değerlendirilen bir sistem olduğunu belirten Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç şunları söyledi:

"Gezici öğretmen uygulamasıyla bildiğimiz anlamdaki taşımalı eğitimi tersten yorumladığımız bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. İlk, orta ve lise öğrencilerini köyden toplayarak taşıma merkezlerine götürdüğümüz modeli biz burada tersine yapıyoruz. Öğretmenleri köylere götürüyoruz. Okul öncesi eğitim-öğrenim görecek 5 yaş grubunda, çocuklarımız, her gün 45 dakika 1 saat yolculuğa dayanamayacak kadar küçük.

2-3 öğrencisi olan köyler için güzergahlar belirleyerek öğretmenlerimizi haftada 2-3 gün olmak üzere köylere götürüyoruz. Köylerimizi dolaştırdığımız öğretmenlerimizle çocuklarımızı temel eğitime hazırlıyoruz. Gezici Öğretmen uygulamasını millet konaklarında fiziki ortamı hazırlayarak gerçekleştiriyoruz. Eğitim için ortamı hazırladığımız mekanlarda 3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklarımızı 1'inci sınıfa hazırlıyoruz. Erzurum'da 6 ilçede 15 gezici öğretmenle, 220 okul öncesi çocuğa eğitim veriliyor."

"Çocukları ilkokula hazırlıyoruz"

Çocuk gelişimi öğretmeni olan Zehra Tekdemir, "Çocuklarımıza okul öncesi eğitim veriyoruz ve çocukları ilkokula hazırlıyoruz. Beş saat boyunca çeşitli etkinliklerle onların bilişsel gelişimine destek oluyoruz` diye konuştu.

Rehber öğretmen evli ve 1 çocuk annesi Cevahir Kaya ise "Sabahları erkenden köylere geliyoruz. Çocukların eğitimi için gerekli ortamı sağlıyorum. Zehra öğretmenimle birlikte konağa gelen 2-3 öğrenciye 5 saatlik dersimizi yapıyoruz" dedi.

Erzurum'a 35 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesi Güngörmez köyünde yaşayan Murat Gözübüyük de, "Devletin sunduğu imkandan memnunuz. Çocuklarımızı anaokuluna gönderemiyorduk. Bu hizmetten minnettarız. Hocalarımızdan ve hazırlanan şartlardan memnunuz. Bu şekilde çocuğumuz eğitimden geri kalmıyor" ifadelerini kullandı.