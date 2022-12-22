Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Etiketler: ÖSYM
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