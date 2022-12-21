Okumaya ve bilime merakı çocuk yaşlarında başladı. Çok araştırıp çok okudu.

Yıllarca Yüksek İnşaat Mühendisi olarak çalışıp emekli oldu.

Bugünlerde emekliliğin tadını çıkaran Resul Duran, eczacı eşine yardım ediyor. Arda kalan zamanlarında ise üniversitede eğitim görüyor.

Resul Duran, "Emekli olduktan sonra bayağı boş zamanımız oldu. Böyle vakit geçmeyeceğini anladığım için bu yolu seçtim. Aslında güzel şeyler öğrendim, güzel hocalarla tanıştım sınıf arkadaşlarım oldu, gençlerle beraber olmak beni daha da gençleştirdi" diyor.

Emeklilik döneminde kendini eğitime adadı

73 yaşındaki Resul Duran, bugüne kadar inşaat mühendisliğinden işletmeye, uluslararası ilişkilerden iş güvenliğine kadar birçok bölümü bitirdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren Resul Duran, haftanın 3 günü üniversiteye gidiyor.

Duran, "Her gittiğim bölümden farklı şeyler öğrendim. Değişik araştırmalar, konularda bilgi edindim. Araştırdıkça daha fazla araştırma ihtiyacı hissettim. Bu beni daha dinç hissettirdi" sözleriyle duygularını ifade etti.

Resul Duran, haziran ayında mezun olabilmek için tez çalışmalarını sürdürüyor.