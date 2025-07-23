MEB'in bağımlılıkla mücadele eğitimlerinden 6 milyondan fazla kişi faydalandı

Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanım riskine karşı, 2014'te başlatılan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, bugüne kadar 81 ilde 166 bin 840 kurs açıldı.

Farklı yaş ve statüdeki kişilere, bağımlılıklar ve bağımlılıkların insan yaşamında meydana getirdiği olumsuzluklara karşı önleyici ve koruyucu hizmet sunmayı amaçlayan programla, 2014'ten bu yana 6 milyon 39 bin 306 kişiye eğitim verildi.

Türkiye'nin sosyolojik yapısı ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan ve anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki öğrenciler ile yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslar aracılığıyla, bireysel ve toplumsal sağlığa zarar veren alışkanlıklara yönelik farkındalığın artırılması ve bağımlılıkların eğitim yoluyla önlenmesi hedefleniyor.

Özel eğitimlerden geçen yaklaşık bin rehber öğretmen görevlendirildi

Program, ana sınıfı seviyesinde 4 yaşını tamamlamış çocuklar için teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam, ilkokul seviyesinde 6 yaşını ve ortaokul seviyesinde 10 yaşını tamamlamış öğrenciler için teknoloji ve tütün bağımlılığı ile sağlıklı yaşam, lise seviyesinde ise 13 yaşını tamamlamış öğrenciler için teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığına ilişkin eğitim kurslarını içeriyor.

Yetişkinlere yönelik de 7 bin 623 kursun düzenlendiği program bünyesinde, 18 yaşın üzerindeki 230 bin 890 vatandaşa teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili eğitim verildi.

Bununla birlikte, bağımlılıkla mücadelede etkin bir eylem planı olarak yapılandırılan kurslarda görev alacak rehber öğretmenler "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi Kursu"nda eğitime tabi tutuluyor.

"Bağımlılık ve türlerinin tanıtımı", "Bağımlılığı önleme ve korumaya ilişkin tedbir ve stratejiler", "Bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam" gibi ana başlıklarda, eğitsel içerikler ve uygulama yöntemlerini barındıran eğitimden geçen 987 rehber öğretmen, açılan kurslarda görev alıyor.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'na katılarak bağımlılık konusunda destek almak isteyen vatandaşlar, Bakanlığa bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine müracaat ederek kurslardan yararlanabiliyor.