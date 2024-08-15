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Eğitim
TRT Haber 15.08.2024 16:42

MEB'den 'Velivizyon' Platformu

Okul ve aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Velivizyon' platformu kuruldu. Platformun tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, platformun sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitime katkı sağlayacağını ifade etti.

MEB'den 'Velivizyon' Platformu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla oluşturulan ‘Velivizyon' platformunun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Velivizyon' platformunda 12 ana başlıkta 27 bölümden oluşan dizi film ve içerik bulunduğunu belirtti.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve yeni dönemde üç ana başlık belirlediklerini dile getirdi. “Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı maarif modeli. Bir diğeri Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Üçüncü başlığımız da Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü biz bu yıl çalışma alanı olarak belirledik” diye konuştu.

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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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