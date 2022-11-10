Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur"