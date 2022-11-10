Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' iddialarına yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapıldı.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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